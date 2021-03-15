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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стали известны номинанты на "Оскар" Чуть более часа назад в Лос-Анджелесе объявили номинантов на главную кинопремию "Оскар". Лидером по количеству номинаций стала картина "Манк" режиссера Дэвида...

Чуть более часа назад в Лос-Анджелесе объявили номинантов на главную кинопремию "Оскар". Лидером по количеству номинаций стала картина "Манк" режиссера Дэвида Финчера с Гарри Олдманом в главной роли. У нее 10 номинаций. Далее следует драма "Земля кочевников" с 6 номинациями. Фильм ранее взял "Золотой глобус". И замыкает тройку лидеров картина "Звук металла" - также претендует на 6 статуэток. 93-я церемония вручения премии состоится 25 апреля.