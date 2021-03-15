Массовые протесты прокатились по планете

Источник материала: БT

Вообще же минувшее воскресенье ознаменовалось массовыми протестами по всей планете - зачастую они выливались в столкновения с полицией. И стражи порядка действовали максимально жестко.



Бесконечное карантинное заключение истощило терпение граждан.



А бесцеремонные разгоны протестующих пандемия сделала своего рода трендом западноевропейской полиции, а моду на вседозволенность стражей порядка диктуют США.



Обзор неспокойного воскресенья - в материале Олега Романова.





В Соединенном Королевстве сотни людей собрались почтить память Сары Эверард, похищенной и убитой полицейским 3 марта. Расследование этой истории еще продолжается, но англичане уже недовольны медлительностью и слишком нейтральной реакцией на данную трагедию властей. И вот вполне мирный траурный митинг у стен Скотланд-Ярда оказался омрачен стычками с полицией.



Сперва публике предложили разойтись и не нарушать карантинные ограничения, затем пригрозили штрафами, а они в период локдауна очень суровы: несколько тысяч фунтов для рядового нарушителя, около 20 тысяч - для организатора. Собравшиеся, однако, расходиться не торопились, и блюстители порядка применили силу.



Видимо, полицейским кто-то из начальства все-таки указал на неуместность в насилия против скорбящих: "бобби" отступили. Теперь у главного крыльца Скотланд-Ярда возник импровизированный мемориал: лондонцы по-прежнему требуют справедливости в деле о похищении и убийстве Эверард.





"Печально, что акция, которая должна была стать мирной и торжественной, превращена полицией в хаос. Отвратительно!"



"Меня это шокировало. Полиция действовала неподобающим образом!"



"Они уехали и все вернулось в норму - поминальный митинг стал грустным и торжественным. Мы вспоминали женщину, которая была убита так чудовищно!"



В Нидерландах полиция разогнала "кофейную вечеринку"



А в Нидерландах конфликт с полицией вспыхнул на иной почве - власти страны на днях продлили до 31 марта локдаун. Для мелкого бизнеса страны - это дальнейшее погружение в катастрофу: если госслужащим гарантирована зарплата, а у крупного бизнеса высокий запас прочности, то мелкие магазины и лавчонки близки к разорению. Новый многонедельный карантин спровоцировал беспорядки по всей стране. В последние дни в десятках городов случились столкновения с полицией, имели место погромы и разграбление крупных магазинов.



По европейским стандартам



В воскресенье акцию гражданского неповиновения жестоко разогнали в Гааге. Здесь утомленные многомесячным локдауном граждане собрались в центре города на объявленную через "Фейсбук" "кофейную вечеринку". Участие в массовой акции более чем 200 человек запрещено законом: как только это число было превышено, блюстители порядка приступили к разгону собравшихся. В ходе операции конные полицейские рассеяли или задержали десятки человек, есть пострадавшие. Для разгона нарушителей применялись водометы. В Гааге задержаны 20 человек, были аресты и в других городах.



Самое странное в этой истории то, что полицейское принуждение к локдауну оказалось нарочито исключенным из информпространства страны. Операция, в которой участвовали кавалеристы в форме и водометы, осталась практически не замеченной местными СМИ: далеко не во всякой газете им посвящены заметки петитом даже на малопосещаемой странице. Противников карантина это наверняка только ожесточит: если твои требования демонстративно игнорируют - это для гражданина оскорбительнее полицейских побоев.



Владимир Корнилов, политолог: "Не видно и реакции Еврокомиссии, Европарламента и различных правозащитных организаций, которые так рьяно набрасывались на Беларусь в период столкновений тамошней милиции с протестующими, оперативно вводя санкции и выражая озабоченность. Где же хоть слово порицания в адрес правительства Нидерландов? Хоть один волос с головы премьера Рютте упал?"



В Нидерландах вплоть до среды продлится голосование на парламентских выборах. Полицейская операция в Гааге омрачает электоральные перспективы правительства Рютте - вероятно, по этой причине острый внутриполитический конфликт настойчиво игнорируется масс-медиа как в Нидерландах, так и за их пределами.

Акции протеста против полицейского насилия развернулись в США



В Соединенных Штатах на выходные пришлась годовщина гибели Бреонны Тайлер - ее застрелили в собственном доме полицейские, ворвавшиеся к ней по ошибке. Убийцы были оправданы и это до сих пор выводит на улицы людей. В десятках американских городов состоялись акции протеста против насилия со стороны людей в форме. В Лос-Анджелесе активисты БЛМ и движения антифа пытались захватить полицейский автомобиль, но блюстители порядка успели ретироваться. В Портленде против манифестантов был применен слезоточивый газ - здесь произошли наиболее ожесточенные стычки с полицией.



Если карантин и рассматривался властями в качестве инструмента подавления общественного недовольства, вызванного экономическим кризисом, инструмент этот явно не сработал. Мир становится все неспокойнее, а гражданские конфликты приобретают все большее ожесточение: уличные бои последних дней явно не последние.