В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca. Все больше стран приостанавливают ее использование

Источник материала: Tut.by

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.



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«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра [16 марта]», — сказал глава ВОЗ.

Ранее из-за сообщений о случаях тромбоэмболии и тромбоза, в том числе смертельных, у получивших препарат производства фармкомпании AstraZeneca вакцинацию им приостановили во Франции, Италии, Германии, Индонезии, а также Испании и Словении.

До этого о временном отказе от вакцины производства AstraZeneca сообщили власти Норвегии, Дании, Нидерландов, Ирландии, Австрии, Эстонии и Литвы.

В фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину.

ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств также сообщили, что пока не обнаружили доказательств того, что именно эта вакцина вызывает образование тромбов.