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В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca. Все больше стран приостанавливают ее использование
16.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра [16 марта]», — сказал глава ВОЗ.
Ранее из-за сообщений о случаях тромбоэмболии и тромбоза, в том числе смертельных, у получивших препарат производства фармкомпании AstraZeneca вакцинацию им приостановили во Франции, Италии, Германии, Индонезии, а также Испании и Словении.
До этого о временном отказе от вакцины производства AstraZeneca
В фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину.
ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств также сообщили, что пока не обнаружили доказательств того, что именно эта вакцина вызывает образование тромбов.
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ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств также сообщили, что пока не обнаружили доказательств того, что именно эта вакцина вызывает образование тромбов.
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