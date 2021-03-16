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Антикарантинные протесты в Иордании
16.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКомендантский час не устроил жителей Иордании. Несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Аммана после вступления в силу ограничений на передвижение после 7 часов вечера. Протестующие жгли покрышки и мусорные баки, выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция применила слезоточивый газ. Число инфицированных в Иордании достигло накануне нового максимума с начала пандемии. За сутки заразились почти 9,5 тысяч человек, более 80 скончались.
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Комендантский час не устроил жителей Иордании. Несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Аммана после вступления в силу ограничений на передвижение после 7...
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