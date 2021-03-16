Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антикарантинные протесты в Иордании Комендантский час не устроил жителей Иордании. Несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Аммана после вступления в силу ограничений на передвижение после 7...

Комендантский час не устроил жителей Иордании. Несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Аммана после вступления в силу ограничений на передвижение после 7 часов вечера. Протестующие жгли покрышки и мусорные баки, выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция применила слезоточивый газ. Число инфицированных в Иордании достигло накануне нового максимума с начала пандемии. За сутки заразились почти 9,5 тысяч человек, более 80 скончались.