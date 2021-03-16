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Акция протеста у британского парламента

16.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Лондоне  очередной крупный марш против полицейского насилия. Протестующие собрались у парламента Великобритании. Палата Общин как раз рассматривала законопроект, который должен дать полиции больше полномочий, в том числе на акциях протеста. Предлагаемые изменения вызвали широкий  резонанс на фоне разгона в минувшие выходные акции памяти Сары Эверард, в убийстве которой обвиняют полицейского. Протест снова проходил в обход ограничений на массовые собрания. Полиция просила людей разойтись. Не обошлось без стычек и жестких задержаний.
Действия полиции вызвали жесткое осуждение и среди представителей власти. Мэр Лондона потребовала объяснений  у комиссара полиции.

 
 
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В Лондоне  очередной крупный марш против полицейского насилия. Протестующие собрались у парламента Великобритании. Палата Общин как раз рассматривала...
 
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