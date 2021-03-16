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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция протеста у британского парламента В Лондоне очередной крупный марш против полицейского насилия. Протестующие собрались у парламента Великобритании. Палата Общин как раз рассматривала...

В Лондоне очередной крупный марш против полицейского насилия. Протестующие собрались у парламента Великобритании. Палата Общин как раз рассматривала законопроект, который должен дать полиции больше полномочий, в том числе на акциях протеста. Предлагаемые изменения вызвали широкий резонанс на фоне разгона в минувшие выходные акции памяти Сары Эверард, в убийстве которой обвиняют полицейского. Протест снова проходил в обход ограничений на массовые собрания. Полиция просила людей разойтись. Не обошлось без стычек и жестких задержаний.Действия полиции вызвали жесткое осуждение и среди представителей власти. Мэр Лондона потребовала объяснений у комиссара полиции.