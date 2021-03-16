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Самолет рухнул на автомобиль во Флориде
16.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЖуткие кадры с одной из камер видеонаблюдения в американском городе Пембрук-Пайнс, в штате Флорида. Легкомоторный самолет врезался прямо в движущийся по дороге автомобиль. Погибли два человека, находившихся на борту. Женщине и ребенку из машины удалось выжить, они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
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Жуткие кадры с одной из камер видеонаблюдения в американском городе Пембрук-Пайнс, в штате Флорида. Легкомоторный самолет врезался прямо в движущийся по дороге...
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