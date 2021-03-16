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В Сан-Диего автомобиль въехал в толпу людей: погибли 3 человека
16.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТрагический случай в Калифорнии. Автомобиль въехал в толпу людей в городе Сан-Диего. Погибли 3 человека, пострадали не менее 9. Водитель арестован - им оказался 71-летний американец. По всей видимости, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Трагический случай в Калифорнии. Автомобиль въехал в толпу людей в городе Сан-Диего. Погибли 3 человека, пострадали не менее 9. Водитель арестован - им оказался...
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