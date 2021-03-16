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США столкнулись с новой волной нелегальных мигрантов

16.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На границе США и Мексики обостряется ситуация с мигрантами, сообщают американские СМИ. Число задержанных нелегалов бьет рекорды. В феврале здесь задержано почти 100 тысяч человек. Такого не было 15 лет. Ежедневно пограничники останавливают около 500 детей, незаконно прибывающих в страну без взрослых. Дело в том, что с приходом нового президента Байдена многим мигрантам обещали, что путь в США будет открыт, однако этого не произошло. В результате в участках погранслужбы находятся почти 5 тысяч малолетних нелегалов, цифра продолжает расти. При этом дети часто вынуждены спать на полу, без соблюдения необходимых санитарных норм.
 
 
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На границе США и Мексики обостряется ситуация с мигрантами, сообщают американские СМИ. Число задержанных нелегалов бьет рекорды. В феврале здесь задержано почти...
 
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