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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США столкнулись с новой волной нелегальных мигрантов На границе США и Мексики обостряется ситуация с мигрантами, сообщают американские СМИ. Число задержанных нелегалов бьет рекорды. В феврале здесь задержано почти...

На границе США и Мексики обостряется ситуация с мигрантами, сообщают американские СМИ. Число задержанных нелегалов бьет рекорды. В феврале здесь задержано почти 100 тысяч человек. Такого не было 15 лет. Ежедневно пограничники останавливают около 500 детей, незаконно прибывающих в страну без взрослых. Дело в том, что с приходом нового президента Байдена многим мигрантам обещали, что путь в США будет открыт, однако этого не произошло. В результате в участках погранслужбы находятся почти 5 тысяч малолетних нелегалов, цифра продолжает расти. При этом дети часто вынуждены спать на полу, без соблюдения необходимых санитарных норм.