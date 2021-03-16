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США переживают иммиграционный кризис

16.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Небывалые масштабы обрел миграционный кризис в США. Только в феврале за незаконное пересечение границы задержаны 100 тысяч человек - это пока абсолютный рекорд. В Далласе под центр содержания нелегалов намерены отдать городской конференц-холл. В изоляторах содержатся почти 5 тысяч детей, которые лишены  возможности связаться с родителями. Они живут в антисанитарных условиях и  вынуждены спать на полу. Ежедневно задерживают не менее 500 малолетних нарушителей границы. 

Кевин Маккарти, депутат Палаты представителей США: "То, что происходит сейчас,  это больше, чем кризис. Тот факт, что президент Соединенных Штатов не замечает происходящего, разбивает сердца. Он ничего не делает, чтобы спасать жизни, обеспечивать здоровье и безопасность американцев. Он стал виновником происходящего, но ничего не предпринимает, чтобы это исправить. Мы посетили эти заведения: комнаты переполнены, дети отделены от родителей. Они находятся здесь много дней, кто знает, что с ними будет".

Наплыв беженцев случился после инаугурации Байдена. Его предвыборные обещания в Южной и Центральной Америке  расценили как готовность легализовать в скором времени всех мигрантов. По самым скромным подсчетам, в США сейчас проживает 12 миллионов нелегалов.

 
 
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Небывалые масштабы обрел миграционный кризис в США. Только в феврале за незаконное пересечение границы задержаны 100 тысяч человек - это пока абсолютный рекорд. В...
 
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