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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США переживают иммиграционный кризис Небывалые масштабы обрел миграционный кризис в США. Только в феврале за незаконное пересечение границы задержаны 100 тысяч человек - это пока абсолютный рекорд. В...

Небывалые масштабы обрел миграционный кризис в США. Только в феврале за незаконное пересечение границы задержаны 100 тысяч человек - это пока абсолютный рекорд. В Далласе под центр содержания нелегалов намерены отдать городской конференц-холл. В изоляторах содержатся почти 5 тысяч детей, которые лишены возможности связаться с родителями. Они живут в антисанитарных условиях и вынуждены спать на полу. Ежедневно задерживают не менее 500 малолетних нарушителей границы.Наплыв беженцев случился после инаугурации Байдена. Его предвыборные обещания в Южной и Центральной Америке расценили как готовность легализовать в скором времени всех мигрантов. По самым скромным подсчетам, в США сейчас проживает 12 миллионов нелегалов.