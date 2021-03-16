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Британцы недовольны законом, который увеличит полномочия полиции

16.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Великобритании волну протестов вызвал новый закон, который увеличивает полномочия полиции и дает дополнительные права по части ограничения массовых акций протеста. Улицы Лондона наводнили демонстранты с призывами "Убить новый закон". Полицию к тому же обвиняют в неактивном расследовании недавнего преступления.  Напомним, полицейский  подозревается в похищении и убийстве молодой женщины Сары Эверард.

Великобритания может нарастить ядерную мощь



Тем временем британское правительство готовится к перевооружению армии. На эти цели потратят 200 миллиардов фунтов. Вместо сокращения числа ядерных боеголовок их количество планируют нарастить  минимум на 40 процентов. Премьер Борис Джонсон считает, что для сдерживания китайской и российской угроз не хватит 180 зарядов - их необходимо 260. Это заявление содержится в новой правительственной оборонной стратегии страны. 

 
 
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В Великобритании волну протестов вызвал новый закон, который увеличивает полномочия полиции и дает дополнительные права по части ограничения массовых акций...
 
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