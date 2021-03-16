Источник материала: БT

Великобритания может нарастить ядерную мощь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британцы недовольны законом, который увеличит полномочия полиции В Великобритании волну протестов вызвал новый закон, который увеличивает полномочия полиции и дает дополнительные права по части ограничения массовых акций...

В Великобритании волну протестов вызвал новый закон, который увеличивает полномочия полиции и дает дополнительные права по части ограничения массовых акций протеста. Улицы Лондона наводнили демонстранты с призывами "Убить новый закон". Полицию к тому же обвиняют в неактивном расследовании недавнего преступления. Напомним, полицейский подозревается в похищении и убийстве молодой женщины Сары Эверард.Тем временем британское правительство готовится к перевооружению армии. На эти цели потратят 200 миллиардов фунтов. Вместо сокращения числа ядерных боеголовок их количество планируют нарастить минимум на 40 процентов. Премьер Борис Джонсон считает, что для сдерживания китайской и российской угроз не хватит 180 зарядов - их необходимо 260. Это заявление содержится в новой правительственной оборонной стратегии страны.