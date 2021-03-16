Источник материала: БT

Франция на пике третьей волны COVID-19

Почти вся Европа приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Стремительный рост заражений в Германии

В Камбодже соблюдение карантина обеспечат под угрозой тюрьмы

Вакцина из ЕС поступит в Украину позже, чем было обещано

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19: 121 миллион человек инфицирован, скончалось без малого 2 миллиона 700 тысяч пациентов Франция на пике третьей волны COVID-19 Что касается ситуации с короновирусом в мире, на сегодняшний день 121 миллион человек инфицирован, скончались без малого 2...

Что касается ситуации с короновирусом в мире, на сегодняшний день 121 миллион человек инфицирован, скончались без малого 2 миллиона 700 тысяч пациентов. Накануне глава правительства Франции объявил, что его страна находится на пике третьей волны COVID-19. Сейчас наблюдается и циркуляция сразу нескольких штаммов вируса, включая французский. Строгие ограничения действуют в большинстве городов республики. На днях заболевших вывозили из Парижа, чтобы исключить в столице вспышку COVID с последующим введением карантина.Фактически вся Европа приостановила использование препарата AstraZeneca, который был одним из двух основных в Евросоюзе. В Италии изучают обстоятельства восьми смертей, которые последовали за вакцинацией. В Норвегии сообщают о 4 случаях тромбоза, которые могли быть связаны с прививкой. Остановили использование AstraZeneca в Испании и Германии.Немецкие врачи сообщают, что в стране наблюдается стремительный рост числа заражений и ситуация плоха, как никогда. Сейчас в стране регистрируют 87 заражений на 100 тысяч населения в день. В апреле эта цифра увеличится как минимум в 2 раза. По этой причине специалисты категорически против смягчения локдауна пусть даже и ради спасения экономики.В Камбодже власти вводят самые строгие наказания за нарушение карантина. За отказ от самоизоляции - 3 года лишения свободы. За побег из больницы - 10 лет. Эта суровость выглядит тем более странной, что заболевших в стране регистрируют лишь по 20 человек. И всего лишь один человек скончался от ковида.В Украину вакцина из Евросоюза пока так и не поступила. Сроки поставок сдвигаются, заявил министр иностранных дел Кулеба. Произошло это из-за "прививочного кризиса" в самой Европе. Впрочем и до этого ясности с поставками не было. Так, например, журнал "Экономист", указывал, что это случится не раньше 2023 года. Ситуация вызывает широкое возмущение среди украинцев: