|
COVID-19: 121 миллион человек инфицирован, скончалось без малого 2 миллиона 700 тысяч пациентов
16.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Франция на пике третьей волны COVID-19
Что касается ситуации с короновирусом в мире, на сегодняшний день 121 миллион человек инфицирован, скончались без малого 2 миллиона 700 тысяч пациентов. Накануне глава правительства Франции объявил, что его страна находится на пике третьей волны COVID-19. Сейчас наблюдается и циркуляция сразу нескольких штаммов вируса, включая французский. Строгие ограничения действуют в большинстве городов республики. На днях заболевших вывозили из Парижа, чтобы исключить в столице вспышку COVID с последующим введением карантина.
Почти вся Европа приостановила вакцинацию препаратом AstraZenecaФактически вся Европа приостановила использование препарата AstraZeneca, который был одним из двух основных в Евросоюзе. В Италии изучают обстоятельства восьми смертей, которые последовали за вакцинацией. В Норвегии сообщают о 4 случаях тромбоза, которые могли быть связаны с прививкой. Остановили использование AstraZeneca в Испании и Германии.
Стремительный рост заражений в ГерманииНемецкие врачи сообщают, что в стране наблюдается стремительный рост числа заражений и ситуация плоха, как никогда. Сейчас в стране регистрируют 87 заражений на 100 тысяч населения в день. В апреле эта цифра увеличится как минимум в 2 раза. По этой причине специалисты категорически против смягчения локдауна пусть даже и ради спасения экономики.
В Камбодже соблюдение карантина обеспечат под угрозой тюрьмы
В Камбодже власти вводят самые строгие наказания за нарушение карантина. За отказ от самоизоляции - 3 года лишения свободы. За побег из больницы - 10 лет. Эта суровость выглядит тем более странной, что заболевших в стране регистрируют лишь по 20 человек. И всего лишь один человек скончался от ковида.
Вакцина из ЕС поступит в Украину позже, чем было обещаноВ Украину вакцина из Евросоюза пока так и не поступила. Сроки поставок сдвигаются, заявил министр иностранных дел Кулеба. Произошло это из-за "прививочного кризиса" в самой Европе. Впрочем и до этого ясности с поставками не было. Так, например, журнал "Экономист", указывал, что это случится не раньше 2023 года. Ситуация вызывает широкое возмущение среди украинцев:
Елена Дьяченко, политолог (Украина): "В итоге этих переговоров мы ярко видим, что мы в одном ряду с государствами Африки, власть нам говорит, что эта третьесортность наша - это нормально, это очень сложно купить. Мы не понимаем, через госзакупки они это делают, через министра, он сам там грузит почему-то. Это какой-то бред. Это говорит о том, что сорвана кампания вакцинации, а нам гововорят, нет, это нормально. Мы маленькая страна, мы вообще ничего не значим, нам потом с барского плеча кто-то остатки даст. Это ненормальная ситуация, во-первых. Во-вторых, способность слуг народа или неспособность закупить вакцину вовремя и провести кампанию вакцинации не говорит о том, что существует у государства какая-то стратегия восстановления коллективного иммунитета, что у нас будет какое-то производство собственных вакцин по чей-то лицензии, что у нас будут какие-то другие комплексные мероприятия. Нам предъявляют их способность делать закупки, т.е. тратить наши деньги вообще-то в качестве стратегии".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция на пике третьей волны COVID-19 Что касается ситуации с короновирусом в мире, на сегодняшний день 121 миллион человек инфицирован, скончались без малого 2...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)