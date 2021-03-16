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В Риге почтили память легионеров-ветеранов СС
16.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПока в нашей стране делают все возможное, чтобы сохранить память и не допустить повторения тех страшных событий, в Латвии отмечают День памяти легионеров - тех латышей, которые воевали в годы Второй мировой в добровольческих частях СС. Праздник не является официальным, но власти не скрывают своего покровительства к престарелым нацистам. В шествиях регулярно принимают участие чиновники и депутаты парламента страны. Правда, в этот раз из-за COVID массовые мероприятия отменили, но разрешили в индивидуальном порядке возлагать цветы к памятнику Свободы. Участников собралось немного, среди них в основном милитаристы, националисты и мечтатели о восстановлении великой Латвии.
Против поминальных мероприятий в этот день активно выступают в том числе Израиль и Россия. Озабоченность выразили ООН и Совет Европы. Однако полуофициальный характер мероприятия сохраняется - к главному памятнику несут цветы в честь нацистов. И судя по отсутствию официальной и общественной реакции, симпатии к нацизму здесь уже давно укоренились. Что, впрочем, не мешает властям считать свою страну оплотом свободы и прогресса в Восточной Европе.
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Пока в нашей стране делают все возможное, чтобы сохранить память и не допустить повторения тех страшных событий, в Латвии отмечают День памяти легионеров - тех...
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