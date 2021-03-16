ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Риге почтили память легионеров-ветеранов СС

16.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пока в нашей стране  делают все возможное, чтобы сохранить память и не допустить повторения тех страшных событий, в Латвии отмечают День памяти  легионеров - тех латышей, которые воевали в годы Второй мировой в добровольческих частях СС. Праздник не является официальным, но власти не скрывают своего покровительства к престарелым нацистам. В шествиях регулярно принимают участие чиновники и депутаты парламента страны. Правда, в этот раз из-за COVID массовые мероприятия  отменили, но разрешили в индивидуальном порядке возлагать цветы к памятнику Свободы. Участников собралось немного, среди них в основном  милитаристы, националисты и мечтатели о восстановлении великой Латвии. 

В Риге почтили память легионеров-ветеранов СС


Против поминальных мероприятий в этот день активно выступают в том числе Израиль и Россия. Озабоченность выразили ООН и Совет Европы. Однако полуофициальный характер мероприятия сохраняется - к главному памятнику несут цветы в честь нацистов. И судя по отсутствию официальной и общественной реакции, симпатии к нацизму здесь уже давно укоренились. Что, впрочем, не мешает властям считать свою страну оплотом свободы и прогресса в Восточной Европе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока в нашей стране  делают все возможное, чтобы сохранить память и не допустить повторения тех страшных событий, в Латвии отмечают День памяти  легионеров - тех...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Великобритания готова нарастить ядерную мощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by