Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Риге почтили память легионеров-ветеранов СС Пока в нашей стране делают все возможное, чтобы сохранить память и не допустить повторения тех страшных событий, в Латвии отмечают День памяти легионеров - тех...

Пока в нашей стране делают все возможное, чтобы сохранить память и не допустить повторения тех страшных событий, в Латвии отмечают День памяти легионеров - тех латышей, которые воевали в годы Второй мировой в добровольческих частях СС. Праздник не является официальным, но власти не скрывают своего покровительства к престарелым нацистам. В шествиях регулярно принимают участие чиновники и депутаты парламента страны. Правда, в этот раз из-за COVID массовые мероприятия отменили, но разрешили в индивидуальном порядке возлагать цветы к памятнику Свободы. Участников собралось немного, среди них в основном милитаристы, националисты и мечтатели о восстановлении великой Латвии.Против поминальных мероприятий в этот день активно выступают в том числе Израиль и Россия. Озабоченность выразили ООН и Совет Европы. Однако полуофициальный характер мероприятия сохраняется - к главному памятнику несут цветы в честь нацистов. И судя по отсутствию официальной и общественной реакции, симпатии к нацизму здесь уже давно укоренились. Что, впрочем, не мешает властям считать свою страну оплотом свободы и прогресса в Восточной Европе.