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Разведка США: Россия перед выборами проводила кампанию по «очернению» Байдена

17.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти России во время президентских выборов 2020 года в США организовали кампанию по «очернению» кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США.


Фото: Reuters

По данным разведки, российское руководство проводило «операции влияния», направленные на подрыв общественного доверия к избирательному процессу, оказание поддержки Дональду Трампу и обострение социально-политических разногласий в США. Как полагают авторы доклада, эти действия санкционировал президент России Владимир Путин.

При этом в докладе подчеркивается, что разведка не зафиксировала каких-либо кибератак со стороны России на инфраструктуру проведения выборов.

По данным разведки, в выборы также вмешивались другие страны — в частности, Иран, Куба, Венесуэла, однако их влияние было минимальным. Следов вмешательства Китая разведка не обнаружила; авторы доклада полагают, что в Пекине решили отказаться от этого из-за негативных последствий в случае, если бы это вмешательство было раскрыто.

В конце февраля США заявили, что в течение следующих нескольких недель могут ввести санкции против России. В Белом доме отмечали, что в числе прочего специалисты изучают возможное вмешательство Москвы в выборы — и если оно подтвердится, это станет одним из поводов для новых ограничений.

О том, что Россия и Иран пытаются вмешаться в ход выборов, глава разведки США Джон Рэтклифф заявлял еще в октябре. В Москве эти обвинения назвали «абсолютно безосновательными».

 
 
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При этом в докладе подчеркивается, что разведка не зафиксировала каких-либо кибератак со стороны России на инфраструктуру проведения выборов.
 
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