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Регулятор ЕС не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca

17.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не располагает на настоящий момент доказательствами того, что вакцина от COVID-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета может вызвать заболевание тромбозом. Об этом заявила глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции во вторник, 16 марта.


Фото: Reuters

Как отметила Эмер Кук, количество случаев проявления таких побочных эффектов невелико по сравнению с общим числом привитых и преимущества препарата превышают риски.

Глава EMA отметила, что случаи заболевания тромбозом были выявлены не в ходе клинических испытаний вакцины и не числятся в списке ее возможных побочных эффектов.

Комитет EMA по безопасности вакцин ранее днем обсудил случаи тромбоза после прививки AstraZeneca и намерен предоставить свои заключительные выводы до специального заседания, намеченного на 18 марта. Эксперты EMA «проконсультируют нас по поводу того, должны ли быть приняты в дальнейшем какие-либо меры», пояснила Кук.

Ряд стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение.

В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

 
 
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Как отметила Эмер Кук, количество случаев проявления таких побочных эффектов невелико по сравнению с общим числом привитых и преимущества препарата превышают...
 
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