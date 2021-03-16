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Мьянма: около 100 погибших за 2 дня

17.03.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Мьянме количество погибших от столкновений с полицией и армией растет. По подсчетам международных организаций, только за последние два дня жертвами вооруженного насилия стали 94 участника массовых акций. Протесты подавляются  жестко. Напомним, 10 февраля в стране военные совершили  госпереворот

Экономический кризис вывел на улицы Бейрута тысячи ливанцев

Мьянма: около 100 погибших за 2 дня


Ожесточенные столкновения продолжаются и в ливанской столице. К подавлению волнений привлечена армия. Против участников массовых акций применяют газ и даже огнестрельное оружие. Причиной беспорядков стало резкое падение курса ливанского фунта: теперь средняя зарплата здесь ниже 100 долларов в месяц. 

Иорданцы протестуют против эпидемической беспечности властей 



Газ, резиновые пули и светошумовые гранаты идут в ход и против недовольного населения в Аммане. Люди вышли на улицы, несмотря на комендантский час. Иорданцы считают, что власти ничего не делают для спасения населения от эпидемопасности. Полиция  не церемонится. 

Кроме комендантского часа, в стране действует также самый жесткий локдаун: закрыты практически все магазины. Для появления граждан на улице нужна веская причина, подтвержденная документами. Чтобы обеспечить карантинные ограничения и подавить протесты,  используют военную силу. 
 
 
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В Мьянме количество погибших от столкновений с полицией и армией растет. По подсчетам международных организаций, только за последние два дня жертвами...
 
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