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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Франция находится на пике третьей волны COVID Глава правительства Франции объявил, что его страна находится на пике третьей эпидемической волны COVID. Одна из особенностей этой волны - циркуляция сразу...

Глава правительства Франции объявил, что его страна находится на пике третьей эпидемической волны COVID. Одна из особенностей этой волны - циркуляция сразу нескольких штаммов вируса, включая свой собственный, французский штамм. Впрочем, показатели заболеваемости в стране далеки от рекордных: сейчас ежедневно регистрируют около 25 тысяч инфицированных, а осенью эта цифра достигала 60 тысяч. Однако больницы страны переполнены. Строгие ограничения действуют в большинстве городов Франции. На днях заболевших вывозили из Парижа, чтобы исключить в столице вспышку COVID с последующим введением карантина.