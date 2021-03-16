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Франция находится на пике третьей волны COVID
17.03.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTГлава правительства Франции объявил, что его страна находится на пике третьей эпидемической волны COVID. Одна из особенностей этой волны - циркуляция сразу нескольких штаммов вируса, включая свой собственный, французский штамм. Впрочем, показатели заболеваемости в стране далеки от рекордных: сейчас ежедневно регистрируют около 25 тысяч инфицированных, а осенью эта цифра достигала 60 тысяч. Однако больницы страны переполнены. Строгие ограничения действуют в большинстве городов Франции. На днях заболевших вывозили из Парижа, чтобы исключить в столице вспышку COVID с последующим введением карантина.
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Глава правительства Франции объявил, что его страна находится на пике третьей эпидемической волны COVID. Одна из особенностей этой волны - циркуляция сразу...
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