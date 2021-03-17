Соцсети как угроза демократии и стабильности

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Разжигание расовой ненависти, межнациональной розни либо гражданского противостояния - это кровавый путь к расколу общества. В современном мире преступная пропаганда диктует: насилие есть средство для достижения ваших целей. И орудием внешних манипуляций становятся наиболее уязвимые - те, кто верит, что конфликт и противление закону способны изменить жизнь к лучшему. Чудовищное заблуждение.

В этих условиях главная задача любого правительства - обеспечение внутренней безопасности.

Елизавета Казакова рассказывает.

Вопрос национальной безопасности



Обеспечение стабильности и безопасности в отдельно взятом государстве - главная задача этого самого государства. Ни в одной приличной стране это требование не может быть поставлено под сомнение. И каждый гражданин имеет право быть защищенным, если, конечно, соблюдает закон. Французский законопроект "О глобальной безопасности" предусматривает запрет на распространение данных полицейских, благодаря которым стража порядка можно будет распознать, в том числе по фото- или видеоматериалам.



Полицейских нужно обезопасить от возможных преследований, но гарантировано ли наказание полицейскому, который превысил свои полномочия? В нынешней Франции таких фактов полно, что видно невооруженным взглядом.



За публикацию подобной информации французу может грозить штраф до 45 тысяч евро или лишение свободы на срок до года. Несколько месяцев назад нашумевший законопроект пришлось отправить на доработку. Процесс затянулся. И вот депутаты снова обсуждают спорную статью, а у стен сената снова толпы противников жесткой цензуры прессы.



Эстер Бенбасса, член партии зеленых: "Мы никогда не согласимся с такого рода статьей, принятие которой приведет к диктатуре мысли и действия. Если запретят эти изображения полицейских при исполнении, мы ничего не узнаем о жестокости нашей полиции".

Протестующие заявляют о нарушении свободы слова, государство ищет компромиссный вариант.



Не утихают протесты в Лондоне. Митингующие не могут простить убийство 33-летней Сары Эверард, в котором обвиняют полицейского.



Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании: "Реальность такова, что страна едина, мы все испытываем шок и горе от того, что произошло с Сарой Эверард. В палате общин стартуют дебаты и голосование по новым мерам по ужесточению наказаний для насильников, за прекращение досрочного освобождения сексуальных и насильственных преступников".



Но в большей степени британцы возмущены грубыми субботними разгонами акций памяти погибшей. Власти объясняют: в пору карантинных ограничений полиция действовала правильно. И расширение полномочий стражей порядка на незаконных демонстрациях в этот сложный период отменять никто не собирается, каким бы душещипательным не был повод для незаконного собрания.

Не только национальная, но и общеевропейская безопасность. Руководство ЕС фактически признало катастрофическую глобальную опасность деструктивного влияния через соцсети. Европейский союз официально заявил о борьбе с распространением террористического контента в интернете, издав новое постановление.



"Компетентные органы в государствах-членах будут иметь право отдавать распоряжения поставщикам услуг, требуя от них удаления террористического контента или отключения доступа к нему во всех государствах - членах ЕС. Затем интернет-платформы должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа".

Соцсети стали платформой для разжигания ненависти

О том, что социальные сети стали реальной платформой для разжигания ненависти, заявил и спецдокладчик ООН по делам меньшинств Фернан де Варен. По данным эксперта, во многих странах около 70 % ненавистнической риторики в интернете обращено против нацменьшинств. Сайты активно используются для распространения конспирологических теорий.



Фернан Де Варенн, спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств: "Пришло время разработать нормативную базу, основанную на принципе прав человека, в которой будут четко прописаны обязанности государств, социальных сетей и других заинтересованных сторон по борьбе с языком ненависти, и особое внимание будет уделено наиболее распространенным формам ненависти".



Соцсети как угроза демократии и стабильности



Профессор де Варен также заявил, что январские события в Вашингтоне, когда толпа протестующих ворвалась в американский Капитолий, являются еще одним ярким свидетельством: социальные сети используются для подстрекательства к насилию, подрыва демократии и стабильности.



Можно много рассуждать о причинах народных выступлений, массовых акций или единичных митингов в тех или иных странах. Но свои нормы, призванные обеспечивать порядок и безопасность, прописаны в каждом национальном законодательстве. Как говорится, закон существует для того, чтобы его соблюдали.



