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Пресечение попытки теракта в Адыгее
17.03.2021 22:53 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Адыгее задержан выходец из Центральной Азии, готовивший теракт в людном месте, сообщает ФСБ. Дома у него нашли поддельные миграционные документы, компоненты для бомбы, флаг террористической организации "Исламское государство" и карту Майкопа, на которой были отмечены места предполагаемых атак. Самую крупную потенциальный террорист готовил в местном торговом центре.
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В Адыгее задержан выходец из Центральной Азии, готовивший теракт в людном месте, сообщает ФСБ. Дома у него нашли поддельные миграционные документы, компоненты для...
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