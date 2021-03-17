|
8 жертв нападения на спа-салоны в США
18.03.2021 06:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Очередной кровавый
Хотя власти не назвали возможный мотив убийцы, контртеррористическое подразделение департамента полиции Нью-Йорка объявило о развертывании дополнительных патрулей в азиатских общинах в качестве меры предосторожности.
Насерима Марсель, очевидец: "Мы услышали многочисленные выстрелы. Я хотела побежать к своей машине, но нас не выпускали. Дошел слух, что нескольких девушек застрелили.
Мы знаем, что в соседнем массажном салоне работает много азиатских девушек, очень красивых девушек. Что происходит? Похоже, это не простое совпадение".
Преступления на почве ненависти к американцам азиатского происхождения в последние месяцы участились. Определенную роль в этом сыграли безосновательные утверждения о том, что якобы они ответственны за распространение COVID-19. Но пока это лишь предположение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной кровавый инцидент с применением огнестрельного оружия в США. В трех спа-салонах в штате Джорджия застрелили шестерых женщин-азиаток. Еще четверо...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)