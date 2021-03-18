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Украина обвинила Иран в сокрытии причин крушения Boeing под Тегераном
18.03.2021 07:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Киев считает, что Иран провел расследование крушения украинского Boeing под Тегераном в январе 2020 года с многочисленными нарушениями,
«То, что мы видели сегодня в опубликованном докладе, не является ничем иным, как циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. Мы не позволим Ирану скрывать правду, мы не позволим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы сил и времени не потребовалось», — говорится в заявлении Кулебы, которое МИД Украины опубликовал в своем Facebook.
По его словам, Иран провел техническое расследование обстоятельств катастрофы с многочисленными нарушениями международных стандартов. «Расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы — обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран», — сказал Кулеба.
Помимо Украины сомнения в достоверности отчета выразила и Канада, чьи граждане также были на борту сбитого лайнера. «У нас до сих пор нет ответов на вопрос, почему Иран не принял необходимых мер, таких как полное закрытие своего воздушного пространства, для предотвращения такой трагедии… Мы подтверждаем приверженность Канады к поиску ответов, справедливости и привлечению Ирана к ответственности и обеспечению того, чтобы он… полностью возместил ущерб, причиненный семьям и близким жертв рейса PS752», — говорится в совместном заявилении министра иностранных дел Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгабра, передает
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился при взлете из тегеранского аэропорта в ночь на 8 января 2020 года. На борту было 176 человек — граждан Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Все они погибли. Катастрофа произошла в ночь, когда иранская армия наносила ракетный удар по базам США в Ираке, отвечая на убийство генерала Касема Сулеймани.
Вначале Иран опровергал возможную причастность авиакатастрофе. Однако позднее появились видеозаписи и иные свидетельства, подтверждающие версию, что лайнер был атакован ракетами с земли. 11 января, через три дня трагедии, власти Ирана признали, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит по ошибке. Как пояснил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО определил вылетевший из аэропорта Тегерана самолет как крылатую ракету. Из-за помех связи оператор не доложил вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету. Прощения за случившееся у Киева попросил лично президент Ирана Хасан Роухани. В декабре 2020 года правительство Ирана утвердило выплаты в размере $ 150 тыс. каждой семье, член которой погиб при крушении самолета. Финальный
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