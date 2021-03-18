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В России задержан нападавший на сотрудников белорусского ОМОНа

18.03.2021 18:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В России задержан белорус, которого разыскивали на родине за нападение на сотрудника ОМОНа в Молодечно.  41-летнего мужчину  задержали в Санкт-Петербурге. Туда он уехал летом прошлого года в надежде избежать наказания. А чтобы запутать следы,  распространил информацию,  что он якобы отправляется в Евросоюз. Сейчас белорус находится в СИЗО до решения вопроса об экстрадиции. Двое его подельников были задержаны через несколько дней после нападения. Они уже отбывают наказание по уголовному делу.
 
 
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В России задержан белорус, которого разыскивали на родине за нападение на сотрудника ОМОНа в Молодечно.  41-летнего мужчину  задержали в Санкт-Петербурге. Туда он...
 
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