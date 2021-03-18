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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России задержан нападавший на сотрудников белорусского ОМОНа В России задержан белорус, которого разыскивали на родине за нападение на сотрудника ОМОНа в Молодечно. 41-летнего мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Туда он...

В России задержан белорус, которого разыскивали на родине за нападение на сотрудника ОМОНа в Молодечно. 41-летнего мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Туда он уехал летом прошлого года в надежде избежать наказания. А чтобы запутать следы, распространил информацию, что он якобы отправляется в Евросоюз. Сейчас белорус находится в СИЗО до решения вопроса об экстрадиции. Двое его подельников были задержаны через несколько дней после нападения. Они уже отбывают наказание по уголовному делу.