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Причина в COVID-19: Забастовки европейских авиакомпаний, кризис в Аргентине

19.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Опрометчивые поступки политиков Старого Света приводят к своим последствиям. Пострадавшие от ограничений авиакомпании бастуют в парижском аэропорту Шарль-де-Голля. Один только Air France намерен сократить более 7 тысяч сотрудников. Всего, по некоторым подсчетам, в авиасфере потеряют работу десятки тысяч. Были объявлены сокращения и в самой аэрогавани. Они затронут широкий круг рабочих мест в аэропорту: от грузчиков багажа до уборщиков. Это связано с глубоким кризисом авиаиндустрии. Сегодня крупнейший французский аэропорт принимает около 20 тысяч пассажиров вместо привычных 200 тысяч.

Сотрудники Лондонского Хитроу недовольны штатным расписанием

Бастовать собирается и Лондонский Хитроу. Сотрудники коммерческих служб аэропорта недовольны штатным расписанием. А чиновники иммиграционной службы требуют пересмотра правил, по которым они могут работать в группах не более чем из 10 человек. В итоге время ожидания в очередях на пограничном контроле в аэропорту увеличилось до 6 часов. И это притом, что путешественников довольно мало. Ведь пересекать границы разрешают только по веским причинам.

Голод после пандемии

Карантин бьет и по более приземленным сферам жизни. Так в Аргентине тысячи людей собрались в центре Буэнос-Айреса. Карантинные меры вызвали глубокий кризис в стране. У людей банально не осталось средств на питание. Демонстранты требуют от властей помощи хотя бы в виде бесплатного продовольствия для особо пострадавших слоев населения. Протестующие утверждают, что правительство заботится лишь о том, чтобы выплатить внешний долг страны, позабыв, что половина населения Аргентины находится за чертой бедности.

 
 
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Опрометчивые поступки политиков Старого Света приводят к своим последствиям. Пострадавшие от ограничений авиакомпании бастуют в парижском аэропорту...
 
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