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17 торнадо за последние сутки в США
19.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНепогода сегодня застала врасплох жителей Соединенных Штатов. За последние сутки от Арканзаса до Алабамы фиксировали 17 торнадо. Проливные дожди, грозы и порывистый ветер повредили дома, повалили деревья. Сообщалось о проблемах на линиях электропередачи. Закрыты школы и центры вакцинации на открытом воздухе. По данным Fox News, более 70 тысяч домов и предприятий остались без света.
Буйство стихии в Австралии
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Непогода сегодня застала врасплох жителей Соединенных Штатов. За последние сутки от Арканзаса до Алабамы фиксировали 17 торнадо. Проливные дожди, грозы и...
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