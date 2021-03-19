Источник материала: БT

Буйство стихии в Австралии





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 17 торнадо за последние сутки в США Непогода сегодня застала врасплох жителей Соединенных Штатов. За последние сутки от Арканзаса до Алабамы фиксировали 17 торнадо. Проливные дожди, грозы и...

Непогода сегодня застала врасплох жителей Соединенных Штатов. За последние сутки от Арканзаса до Алабамы фиксировали 17 торнадо. Проливные дожди, грозы и порывистый ветер повредили дома, повалили деревья. Сообщалось о проблемах на линиях электропередачи. Закрыты школы и центры вакцинации на открытом воздухе. По данным Fox News, более 70 тысяч домов и предприятий остались без света.Тропические дожди захватили и Юго-Запад Австралии. Штормовая погода бушевала в штате Новый Южный Уэльс. В некоторых районах произошли наводнения. СМИ назвали непогоду "худшей за последние 10 лет". В пострадавших районах работают пожарно-спасательные службы.