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17 торнадо за последние сутки в США

19.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Непогода сегодня застала врасплох жителей Соединенных Штатов. За последние сутки от Арканзаса до Алабамы фиксировали 17 торнадо. Проливные дожди, грозы и порывистый ветер повредили дома, повалили деревья. Сообщалось о проблемах на линиях электропередачи. Закрыты школы и центры вакцинации на открытом воздухе. По данным Fox News, более 70 тысяч домов и предприятий остались без света.

Буйство стихии в Австралии


Тропические дожди захватили и Юго-Запад Австралии. Штормовая погода бушевала в штате Новый Южный Уэльс. В некоторых районах произошли наводнения. СМИ назвали непогоду "худшей за последние 10 лет". В пострадавших районах работают пожарно-спасательные службы.

 
 
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Непогода сегодня застала врасплох жителей Соединенных Штатов. За последние сутки от Арканзаса до Алабамы фиксировали 17 торнадо. Проливные дожди, грозы и...
 
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