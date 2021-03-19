Источник материала: БT

Тяжелая эпидобстановка в Украине выливается в напряжение на улицах. В Киеве в очередной раз ввели локдаун. Недовольные предприниматели тут же вышли на протест под здание городской администрации. Ведь внезапный карантин, а вместе с ним и очередные убытки централизовано возмещаться не будут. Этот вопрос переложили на районные бюджеты.