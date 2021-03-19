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В Киеве в очередной раз ввели локдаун
19.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Тяжелая эпидобстановка в Украине выливается в напряжение на улицах. В Киеве в очередной раз ввели локдаун. Недовольные предприниматели тут же вышли на протест под здание городской администрации. Ведь внезапный карантин, а вместе с ним и очередные убытки централизовано возмещаться не будут. Этот вопрос переложили на районные бюджеты.
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Тяжелая эпидобстановка в Украине выливается в напряжение на улицах. В Киеве в очередной раз ввели локдаун. Недовольные предприниматели тут же вышли на протест под...
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