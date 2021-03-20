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Разгоны в столице Чили
20.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОчередная антиправительственная акция протеста в Чили завершилась жестким ответом полиции. Протестующие пытались бросать камни и бутылки в машины силовиков. Правоохранители, не церемонясь, прибегли к водометам и слезоточивому газу.
Задержано по меньшей мере 15 человек. К слову, протесты в стране длятся больше года. Демонстранты требуют освобождения задержанных ранее протестующих, экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пинеры.
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Очередная антиправительственная акция протеста в Чили завершилась жестким ответом полиции. Протестующие пытались бросать камни и бутылки в машины силовиков....
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