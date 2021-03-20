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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разгоны в столице Чили Очередная антиправительственная акция протеста в Чили завершилась жестким ответом полиции. Протестующие пытались бросать камни и бутылки в машины силовиков....

Очередная антиправительственная акция протеста в Чили завершилась жестким ответом полиции. Протестующие пытались бросать камни и бутылки в машины силовиков. Правоохранители, не церемонясь, прибегли к водометам и слезоточивому газу.Задержано по меньшей мере 15 человек. К слову, протесты в стране длятся больше года. Демонстранты требуют освобождения задержанных ранее протестующих, экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пинеры.