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Разгоны в столице Чили

20.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Очередная антиправительственная акция протеста в Чили завершилась жестким ответом полиции. Протестующие пытались бросать камни и бутылки в машины силовиков. Правоохранители, не церемонясь, прибегли к водометам и слезоточивому газу.

Задержано по меньшей мере 15 человек. К слову, протесты в стране длятся больше года.  Демонстранты требуют освобождения задержанных ранее протестующих, экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пинеры. 

 
 
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Очередная антиправительственная акция протеста в Чили завершилась жестким ответом полиции. Протестующие пытались бросать камни и бутылки в машины силовиков....
 
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