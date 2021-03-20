Президент США Джо Байден упал на трапе самолета, всколыхнув всемирную Сеть

Новость о падении Байдена на трапе собственного самолета облетела всю Сеть. В Белом доме инцидент объяснили сильным ветром, но многие интернет-пользователи не поверили этому.

На видео Байден трижды спотыкается, а затем падает на ступеньки трапа. Однако отметим, что американский президент довольно легко поднимается по трапу, а после падения быстро приходит в "боевое" состояние и салютует провожающим.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях <…>», - сказала сопровождающим Байдена в поездке в Джорджию представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер. Она заверила, что президент «чувствует себя прекрасно».

Глава пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд в своем Twitter -аккаунте написала, что президент «всего лишь оступился на лестнице», и медпомощь ему не понадобилась.

Тем временем, русскоязычные пользователи вспоминают о генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе, который умер на 77-м году жизни, намекая на почтенный возраст президента США.