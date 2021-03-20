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Протестующие против выселения семей из собственного жилья вышли на улицы Иерусалима
20.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротестующие вышли на улицы Иерусалима. Демонстранты выступают против решения суда выселить палестинские семьи в пользу израильских поселенцев. Протест долго не продержался. Израильские силы обороны разогнали людей светошумовыми гранатами. Самых отчаянных задержали.
По данным агентства Анадолу, с февраля по март окружной суд Иерусалима постановил выселить 11 семей. К слову, дома, в которых жили люди, находятся на одном из самых спорных городских районов в мире.
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Протестующие вышли на улицы Иерусалима. Демонстранты выступают против решения суда выселить палестинские семьи в пользу израильских поселенцев. Протест долго не...
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