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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протестующие против выселения семей из собственного жилья вышли на улицы Иерусалима Протестующие вышли на улицы Иерусалима. Демонстранты выступают против решения суда выселить палестинские семьи в пользу израильских поселенцев. Протест долго не...

Протестующие вышли на улицы Иерусалима. Демонстранты выступают против решения суда выселить палестинские семьи в пользу израильских поселенцев. Протест долго не продержался. Израильские силы обороны разогнали людей светошумовыми гранатами. Самых отчаянных задержали.По данным агентства Анадолу, с февраля по март окружной суд Иерусалима постановил выселить 11 семей. К слову, дома, в которых жили люди, находятся на одном из самых спорных городских районов в мире.