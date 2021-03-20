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Возле офиса В. Зеленского проходит митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко

20.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко. Участников более тысячи человек. Они взрывают петарды и не собираются расходиться: от множества зажженных ими файеров и петард площадь заволокло плотным дымом. Здание офиса облили краской и разрисовали надписями. Ранее Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Тогда на акции протеста в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией, было задержано около 20 человек.

 
 
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Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко. Участников более...
 
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