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Протестный вирус охватил Европу

20.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На фоне роста заболеваемости COVID Польша ввела национальный локдаун. Закрыты рестораны, бассейны, кинозалы, театры, торговые центры. Кстати, каждый день локдауна обходится Польше почти в треть миллиарда долларов. Сотни людей вышли на улицы Варшавы и требуют свободы собраний и не закрывать заведения на карантин. Кроме того, люди выступают против цензуры в журналистике и за защиту свободы слова.

Против ограничений вышли сегодня и в столице Финляндии. Несколько сотен человек собрались в центре Хельсинки с требованиями вернуться к обычной жизни.

А в Амстердаме протест разогнали водометами и конной полицией. Среди активистов были ветераны боевых действий и медсестры.

В немецком городе Кассель митинг против COVID-ограничений прекратили дубинками и перцовым газом. Более десятка акций проходят сегодня и в Берлине, причем и за, и против COVID-ограничений.


 
 
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На фоне роста заболеваемости COVID Польша ввела национальный локдаун. Закрыты рестораны, бассейны, кинозалы, театры, торговые центры. Кстати, каждый день локдауна...
 
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