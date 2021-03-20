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Протестный вирус охватил Европу
20.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На фоне роста заболеваемости COVID Польша ввела национальный локдаун. Закрыты рестораны, бассейны, кинозалы, театры, торговые центры. Кстати, каждый день локдауна обходится Польше почти в треть миллиарда долларов. Сотни людей вышли на улицы Варшавы и требуют свободы собраний и не закрывать заведения на карантин. Кроме того, люди выступают против цензуры в журналистике и за защиту свободы слова.
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На фоне роста заболеваемости COVID Польша ввела национальный локдаун. Закрыты рестораны, бассейны, кинозалы, театры, торговые центры. Кстати, каждый день локдауна...
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