Турецкая авиация нанесла авиаудары по территории Сирии

Источник материала: Tut.by

Турция нанесла первые за 17 месяцев авиаудары по Сирии. Как сообщает в воскресенье, 21 марта, агентство France-Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека, военный самолет обстрелял позиции курдов на севере страны. По данным правозащитной организации, столкновения между курдскими формированиями и турецкими войсками продолжаются более суток, а Анкара обвинила курдов в агрессии.



Фото: Reuters

Турецкие войска нанесли удары по позициям Сирийских демократических сил, значительную часть которых составляют курдские формирования. По утверждению турецких властей, они связаны с Рабочей партией Курдистана, признанной в стране террористической организацией. Во время войны сторонники Сирийских демократических сил боролись с террористической группировкой «Исламское государство» в регионе.

«Мы открыли ответный огонь после того, как террористы нанесли удар по нашим специальным отрядам, — заявили в Министерстве обороны Турции. — Террористы пытаются показать, что первыми удары нанесли мы, а нашей целью якобы были мирные жители района Аин Исса (город на севере Сирии — RFI)».

Речь идет о первой турецкой атаке на позиции курдов с 2019 года. Тогда Анкара объявила об операции «Источник мира» против курдов на севере Сирии. В результате под контролем Турции оказался участок границы с Сирией длиной 120 километров, а курды покинули часть территорий. Операцию осудили страны НАТО, в том числе США и Франция.

Напомним, что гражданская война в Сирии началась в 2011 году. Как отмечают в ООН, страна живет в состоянии конфликта около десяти лет — это столько же, сколько две мировых войны, вместе взятые, в XX веке. По оценкам Сирийского центра мониторинга прав человека, число жертв войны превышает 380 тысяч человек, в том числе 115 тысяч мирных жителей.