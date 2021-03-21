Покатались на вездеходах и погуляли по тайге. Как Путин и Шойгу выходные провели

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири. Фотоотчет публикует пресс-служба Кремля.





Политики катались на вездеходе и гуляли пешком по тайге.

















Шойгу показал Путину свою мастерскую. Он из сухих деревьев делает поделки.





Есть также фотографии за столом: угощали политиков салом, колбасой, овощами.









О запланированной поездке в тайгу Путин сам сообщил 18 марта, когда предложил американскому коллеге Джозефу Байдену провести переговоры в прямом эфире.





Появились также видео о выходных в тайге.

Путин в Сибири. Один из редких моментов — в шапке pic.twitter.com/IkX9J7OBPT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 21, 2021

Путин, как бывалый водитель зимой pic.twitter.com/5d8yR65gxl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 21, 2021

Путин не впервые таким образом проводит выходные. В 2019 году он отправился в тайгу накануне своего дня рождения. Компанию ему так же составил министр обороны. В 2018 году он был там с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.