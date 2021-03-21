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Покатались на вездеходах и погуляли по тайге. Как Путин и Шойгу выходные провели

21.03.2021 18:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири. Фотоотчет публикует пресс-служба Кремля.


Политики катались на вездеходе и гуляли пешком по тайге.





Шойгу показал Путину свою мастерскую. Он из сухих деревьев делает поделки.


Есть также фотографии за столом: угощали политиков салом, колбасой, овощами.



О запланированной поездке в тайгу Путин сам сообщил 18 марта, когда предложил американскому коллеге Джозефу Байдену провести переговоры в прямом эфире.


Появились также видео о выходных в тайге.

Путин не впервые таким образом проводит выходные. В 2019 году он отправился в тайгу накануне своего дня рождения. Компанию ему так же составил министр обороны. В 2018 году он был там с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.

 
 
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири.
 
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