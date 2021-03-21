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Покатались на вездеходах и погуляли по тайге. Как Путин и Шойгу выходные провели
21.03.2021 18:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири. Фотоотчет
Политики катались на вездеходе и гуляли пешком по тайге.
Шойгу показал Путину свою мастерскую. Он из сухих деревьев делает поделки.
Есть также фотографии за столом: угощали политиков салом, колбасой, овощами.
О запланированной поездке в тайгу Путин сам
Появились также видео о выходных в тайге.
Путин не впервые таким образом проводит выходные.
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири.
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