Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протестные волнения в ЕС: жители сходят с ума и выходят на улицы требовать отмены новых ограничительных мер Политизация и скандалы во время вакцинной кампании, неудачи правительств в первую и вторую волну пандемии, экономическая рецессия, а теперь уже и новые локдауны! В...

Политизация и скандалы во время вакцинной кампании, неудачи правительств в первую и вторую волну пандемии, экономическая рецессия, а теперь уже и новые локдауны! В Европе, несмотря ни на что, недовольства не утихают.Обычные жители сходят с ума и выходят на улицы требовать отмены новых ограничительных мер. Так, протесты вспыхнули в Великобритании. В Лондоне тысячи человек в обход санитарных правил прошли маршем от Трафальгарской площади до Гайд-парка. Полицейский ответ - по всем канонам демократии - задержание лицом в землю.В немецком городе Кассель митинг против COVID-ограничений остановили дубинками и перцовым газом. Более десятка акций проходили и в столице Германии. И везде, как ни странно, полиция разгоняла митингующих.Как минимум 15 задержаний во время акции в Стокгольме. Ведь протестующие требовали отменить ограничения на массовые собрания, поездки и работу точке общепита. Северную демократию демонстранты, к слову, назвали диктатурой.