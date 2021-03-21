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Протестные волнения в ЕС: жители сходят с ума и выходят на улицы требовать отмены новых ограничительных мер

21.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Политизация и скандалы во время вакцинной кампании, неудачи правительств в первую и вторую волну пандемии, экономическая рецессия, а теперь уже и новые локдауны! В Европе, несмотря ни на что, недовольства не утихают.

Обычные жители сходят с ума и выходят на улицы требовать отмены новых ограничительных мер. Так, протесты вспыхнули в Великобритании. В Лондоне тысячи человек в обход санитарных правил прошли маршем от Трафальгарской площади до Гайд-парка. Полицейский ответ - по всем канонам демократии - задержание лицом в землю. 

В немецком городе Кассель митинг против COVID-ограничений остановили дубинками и перцовым газом. Более десятка акций проходили и в столице Германии. И везде, как ни странно, полиция разгоняла митингующих. 

Как минимум 15 задержаний во время акции в Стокгольме. Ведь протестующие требовали отменить ограничения на массовые собрания, поездки и работу точке общепита. Северную демократию демонстранты, к слову, назвали диктатурой.  

 
 
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Политизация и скандалы во время вакцинной кампании, неудачи правительств в первую и вторую волну пандемии, экономическая рецессия, а теперь уже и новые локдауны! В...
 
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