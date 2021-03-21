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В Австралии тропические ливни привели к сильнейшему за последние полвека наводнению
21.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМощные потоки воды заливают дороги, ломают деревья и сносят дома. Пострадали десятки городов в Новом Южном Уэльсе. Тысячи граждан просят срочно покинуть свои дома. По оценкам экстренных служб, повреждены несколько сотен жилых зданий. Тысячи людей остались без электричества.
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Мощные потоки воды заливают дороги, ломают деревья и сносят дома. Пострадали десятки городов в Новом Южном Уэльсе. Тысячи граждан просят срочно покинуть свои дома....
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