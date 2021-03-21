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В Исландии проснулся древнейший вулкан
21.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДревнейший вулкан проснулся в Исландии. Он не проявлял активности уже на протяжении 6 тысяч лет. В склоне образовался огромный разлом, из которого в воздух поднялись стометровые фонтаны лавы. Несмотря на близкое расположение к жилому району, лава не угрожает местным жителям. Однако некоторый вред могут нанести вулканические газы. Для авиации ввели красный уровень опасности.
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Древнейший вулкан проснулся в Исландии. Он не проявлял активности уже на протяжении 6 тысяч лет. В склоне образовался огромный разлом, из которого в воздух...
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