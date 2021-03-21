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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Исландии проснулся древнейший вулкан Древнейший вулкан проснулся в Исландии. Он не проявлял активности уже на протяжении 6 тысяч лет. В склоне образовался огромный разлом, из которого в воздух...

Древнейший вулкан проснулся в Исландии. Он не проявлял активности уже на протяжении 6 тысяч лет. В склоне образовался огромный разлом, из которого в воздух поднялись стометровые фонтаны лавы. Несмотря на близкое расположение к жилому району, лава не угрожает местным жителям. Однако некоторый вред могут нанести вулканические газы. Для авиации ввели красный уровень опасности.