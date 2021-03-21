|
Более 30 человек ранены на протестах в Бангкоке
21.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЖесткие столкновения в Таиланде. Сотни человек вышли на акцию протеста возле Королевского дворца в Бангкоке, требуя от властей демократии. Протестующие выстраивали баррикады из мусорных контейнеров, бросали дымовые шашки! Для разгона беспорядков сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Ранены более 30 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жесткие столкновения в Таиланде. Сотни человек вышли на акцию протеста возле Королевского дворца в Бангкоке, требуя от властей демократии. Протестующие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)