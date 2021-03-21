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Более 30 человек ранены на протестах в Бангкоке

21.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жесткие столкновения в Таиланде. Сотни человек вышли на акцию протеста возле Королевского дворца в Бангкоке, требуя от властей демократии. Протестующие выстраивали баррикады из мусорных контейнеров, бросали дымовые шашки! Для разгона беспорядков сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Ранены более 30 человек. 
 
 
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Жесткие столкновения в Таиланде. Сотни человек вышли на акцию протеста возле Королевского дворца в Бангкоке, требуя от властей демократии. Протестующие...
 
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