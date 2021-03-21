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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нью-Йорке и Париже проходят акции против дискриминации Антирасистский марш прошел в Нью-Йорке от Таймс-сквер до Чайна-тауна. Люди вышли против дискриминации. По сообщениям сообщества "Остановить ненависть", в прошлом...

Антирасистский марш прошел в Нью-Йорке от Таймс-сквер до Чайна-тауна. Люди вышли против дискриминации. По сообщениям сообщества "Остановить ненависть", в прошлом году было зарегистрировано около 3 800 инцидентов: от словесных оскорблений до физического насилия по отношению к представителям азиатского происхождения.Против расизма выступают и во Франции. Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа. Марш сопровождался большим количеством полиции.