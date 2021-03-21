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В Нью-Йорке и Париже проходят акции против дискриминации
21.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАнтирасистский марш прошел в Нью-Йорке от Таймс-сквер до Чайна-тауна. Люди вышли против дискриминации. По сообщениям сообщества "Остановить ненависть", в прошлом году было зарегистрировано около 3 800 инцидентов: от словесных оскорблений до физического насилия по отношению к представителям азиатского происхождения.
Против расизма выступают и во Франции. Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа. Марш сопровождался большим количеством полиции.
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Антирасистский марш прошел в Нью-Йорке от Таймс-сквер до Чайна-тауна. Люди вышли против дискриминации. По сообщениям сообщества "Остановить ненависть", в прошлом...
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