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Трамп решил создать собственную соцсеть
22.03.2021 06:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший президент США Дональд Трамп вернется в соцсети через два или три месяца «с собственной платформой». Об этом заявил советник Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала
«Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой», — сказал Миллер. Он выразил уверенность, что проект Трампа «полностью изменит правила игры».
Отвечая на вопрос, будет ли эта платформа создана в сотрудничестве с какой-либо технологической компанией, Миллер сказал, что Трамп провел большое количество встреч с представителями разных компаний.
«Эта новая платформа будет крупной. Все хотят [сотрудничать с ним], и он собирается привлечь миллионы и миллионы, десятки миллионов [пользователей] на эту платформу», — заявил Миллер.
В начале января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США,
После этого Facebook, Instagram и YouTube
Из-за штурма Капитолия нижняя палата Конгресса США инициировала процесс импичмента Трампа — уже второй за его президентский срок. В феврале верхняя палата Конгресса оправдала Трампа. За импичмент высказались 57 сенаторов при необходимых 67 голосах.
После ухода Трампа с президентского поста офис бывшего президента начал обнародовать его заявления по электронной почте.
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Советник выразил уверенность, что проект Трампа «полностью изменит правила игры».
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