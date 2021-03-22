Трамп решил создать собственную соцсеть

Источник материала: Tut.by

Бывший президент США Дональд Трамп вернется в соцсети через два или три месяца «с собственной платформой». Об этом заявил советник Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News .



Фото: Reuters

«Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой», — сказал Миллер. Он выразил уверенность, что проект Трампа «полностью изменит правила игры».

Отвечая на вопрос, будет ли эта платформа создана в сотрудничестве с какой-либо технологической компанией, Миллер сказал, что Трамп провел большое количество встреч с представителями разных компаний.

«Эта новая платформа будет крупной. Все хотят [сотрудничать с ним], и он собирается привлечь миллионы и миллионы, десятки миллионов [пользователей] на эту платформу», — заявил Миллер.

В начале января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США, взяли штурмом здание Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Пойти к зданию Конгресса своих сторонников призвал сам Трамп. В результате штурма погибли пять человек.

После этого Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Трампа до истечения его полномочий. Twitter — соцсеть, которой Трамп пользовался наиболее активно, — закрыла его личный аккаунт навсегда. В компании это объяснили тем, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Из-за штурма Капитолия нижняя палата Конгресса США инициировала процесс импичмента Трампа — уже второй за его президентский срок. В феврале верхняя палата Конгресса оправдала Трампа. За импичмент высказались 57 сенаторов при необходимых 67 голосах.

После ухода Трампа с президентского поста офис бывшего президента начал обнародовать его заявления по электронной почте.