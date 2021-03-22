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Песков рассказал, брал ли Путин в тайгу ядерный чемоданчик
22.03.2021 13:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в сибирской тайге в прошедшие выходные. То же самое, по его словам, касается и главы Минобороны Сергея Шойгу. «Ну, а как же? Естественно», — заверил представитель Кремля.
Он отметил, что недавние резкие заявления американского лидера Джо Байдена в адрес его российского коллеги не повлияли на планы Путина и «никаких причин для переноса [этой поездки] не было».
Говоря о подробностях
Представитель Кремля также рассказал, что президент «вездеход успел освоить давно». В то же время он не располагает информацией, есть ли у Путина водительские права необходимой для этого категории, но пообещал уточнить этот нюанс. Без ответа остался вопрос о том, посетили ли президент и министр обороны сибирскую баню. «Не могу сказать, не знаю», — сказал Песков.
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