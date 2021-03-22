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Песков рассказал, брал ли Путин в тайгу ядерный чемоданчик

22.03.2021 13:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Фото: пресс-служба Кремля

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой ядерный чемоданчик во время отдыха в сибирской тайге в прошедшие выходные. То же самое, по его словам, касается и главы Минобороны Сергея Шойгу. «Ну, а как же? Естественно», — заверил представитель Кремля.

Он отметил, что недавние резкие заявления американского лидера Джо Байдена в адрес его российского коллеги не повлияли на планы Путина и «никаких причин для переноса [этой поездки] не было».

Говоря о подробностях отдыха, пресс-секретарь уточнил, что «это была [Республика] Тыва», но Путин и Шойгу были «не в самом Кызыле». На просьбу рассказать, почему президент и министр обороны на опубликованных кадрах запечатлены в достаточно необычной экипировке, Песков заметил, что «в Сибири особо в брюках, туфлях и пальто не походишь». Поэтому, по его словам, одежда была соответствующей, отечественного производства. Также Песков ответил на замечания журналистов, обративших внимание, что в официальных сообщениях говорилось о чаепитии на природе, в то время как на кадрах видно, что на столе у путников есть огурцы, сало и другие закуски. Пресс-секретарь президента пояснил, что все это было «частью обеденного стола».

Представитель Кремля также рассказал, что президент «вездеход успел освоить давно». В то же время он не располагает информацией, есть ли у Путина водительские права необходимой для этого категории, но пообещал уточнить этот нюанс. Без ответа остался вопрос о том, посетили ли президент и министр обороны сибирскую баню. «Не могу сказать, не знаю», — сказал Песков.

 
 
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Говоря о подробностях отдыха, пресс-секретарь уточнил, что «это была [Республика] Тыва», но Путин и Шойгу были «не в самом Кызыле». На просьбу рассказать, почему...
 
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