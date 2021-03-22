Правозащитники: с 1 февраля в Мьянме убито 250 человек, арестовано - 2665

Источник материала: Tut.by

Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме (AAPP) сообщила, что в стране за время протестов были убиты 250 человек.



Фото: Reuters

Как сообщили правозащитники в Twitter, с 1 февраля в стране на протестах погибли 250 человек. Были арестованы 2665 человек

Столкновения в стране начались после переворота в результате которого к власти пришли военные во главе с главнокомандующим армией Мьянмы генералом Мин Аун Хлаином.

Они не дали вновь избранному парламенту собраться на первую сессию и объявили, что берут власть в свои руки заявив, что итоги выборов были подтасованы. Тогда были арестованы глава победившей на выборах партии демократов Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и почти все руководство «Национальной лиги за демократию».

Выходящие на протесты демонстранты требуют их освобождения. Кроме того, граждане страны требуют отменить чрезвычайное положение, которое силовики ввели до 1 февраля 2022 года. Для привлечения внимание СМИ и мировой общественности к проблеме граждане республики проводят кампанию неповиновения действующему руководству, включая забастовки.

США ввели персональные санкции против лидеров переворота и заблокировали доступ новых властей к примерно миллиарду долларов государственных средств на счетах в американских банках.

Переворот осудили ЕС, Британия и Австралия. Однако Китай заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением путча, а ближайшие соседи — Камбоджа, Таиланд и Филиппины — назвали переворот внутренним делом Мьянмы.

Военные игнорируют критику, обвиняя в беспорядках и жертвах своих политических противников, которым грозят обвинениями в измене.