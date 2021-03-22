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Правозащитники: с 1 февраля в Мьянме убито 250 человек, арестовано - 2665
22.03.2021 14:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме (AAPP) сообщила, что в стране за время протестов были убиты 250 человек.
Как
Столкновения в стране начались после переворота в результате которого к власти пришли военные во главе с главнокомандующим армией Мьянмы генералом Мин Аун Хлаином.
Они не дали вновь избранному парламенту собраться на первую сессию и объявили, что берут власть в свои руки заявив, что итоги выборов были подтасованы. Тогда были арестованы глава победившей на выборах партии демократов Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и почти все руководство «Национальной лиги за демократию».
Выходящие на протесты демонстранты требуют их освобождения. Кроме того, граждане страны требуют отменить чрезвычайное положение, которое силовики ввели до 1 февраля 2022 года. Для привлечения внимание СМИ и мировой общественности к проблеме граждане республики проводят кампанию неповиновения действующему руководству, включая забастовки.
США ввели персональные санкции против лидеров переворота и заблокировали доступ новых властей к примерно миллиарду долларов государственных средств на счетах в американских банках.
Переворот осудили ЕС, Британия и Австралия. Однако Китай заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением путча, а ближайшие соседи — Камбоджа, Таиланд и Филиппины — назвали переворот внутренним делом Мьянмы.
Военные игнорируют критику, обвиняя в беспорядках и жертвах своих политических противников, которым грозят обвинениями в измене.
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Столкновения в стране начались после переворота в результате которого к власти пришли военные во главе с главнокомандующим армией Мьянмы генералом Мин Аун...
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