Премьер Армении: Армия должна сохранять политический нейтралитет

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил в понедельник высшему командному составу нового главу Генштаба ВС Артака Давтяна, подчеркнув, что армия должна сохранять политический нейтралитет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.



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«Я должен попросить, мы должны договориться, что нам следует сохранить священным принцип деполитизации вооруженных сил, принцип аполитичности в будущем. Он нужен не мне, нужен не конкретному человеку или группе, это важный принцип, который нужен в первую очередь вооруженным силам», — сказал Пашинян.

Прежний глава Генштаба Оник Гаспарян, напомним, был уволен после того, как потребовал отставки правительства. Пашинян назвал это требование попыткой госпереворота.

Президент Армении Армен Саркисян два раза отклонил указ премьер-министра Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна.

Тем не менее увольнение состоялось «в законном порядке с 10 марта 2021 года».

18 марта Пашинян объявил , что в июне в стране пройдут внеочередные досрочные парламентские выборы. По его словам, это лучший выход из внутриполитической ситуации, которая сложилась из-за противостояния премьера с военными.