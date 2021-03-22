ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая

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В санкционный список Евросоюза включены четыре физических и одно юридическое лицо из КНР, сообщает DW .



Охранники у ворот "центра профессионального обучения" для уйгуров в округе Хочэн на западе СУАР. Фото: Reuters

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Как отмечают в понедельник, 22 марта, информагентства Reuters и dpa , речь идет о первом санкционном пакете за более чем 30 лет.

До этого эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Между тем в МИД Китая заявили, что «жесткой рукой» будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя.

Уйгуры — тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры — мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых «лагерях для перевоспитания», где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.