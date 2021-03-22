|
ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая
22.03.2021 15:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В санкционный список Евросоюза включены четыре физических и одно юридическое лицо из КНР, сообщает
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Как отмечают в понедельник, 22 марта, информагентства
До этого эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.
В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Между тем в МИД Китая заявили, что «жесткой рукой» будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя.
Уйгуры — тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры — мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых «лагерях для перевоспитания», где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В санкционный список Евросоюза включены четыре физических и одно юридическое лицо из КНР.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)