В России возбудили дело о геноциде народов СССР в годы войны

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК РФ

— Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в Следственном комитете принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, — заявил Бастрыкин.

По его словам, в одно производство объединили все уголовные дела, возбужденные в последнее время по новым фактам обнаружения останков жертв бесчеловечного обращения и массовых убийств мирного населения и военнопленных в различных регионах России и в Крыму. Дела возбуждались по статье 357 УК РФ о геноциде.

Он отметил, что поскольку преступления против человечества не имеют срока давности, СК РФ проводит методичную работу по раскрытию фактов геноцида, установлению и поиску военных преступников из числа немецко-фашистских захватчиков. Под эгидой ведомства работают поисковые отряды, проводятся раскопки в известных местах дислокации концлагерей, массовых убийств и т.д., исследуются массовые захоронения. В поисковых отрядах трудятся офицеры СК и студенты ведомственных вузов. Он отметил, что ранее поисковая работа в разных регионах носила разрозненный характер, именно и было принято решение эту работу централизировать.

— Сотрудники ведомства будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков. Их не смущает подобный режим, ведь цель движения и сотрудников СК России — найти как можно больше людей, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев, — рассказал председатель СК.

Напомним, в 2020 году в России следственные органы стали массово возбуждать дела о геноциде мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны. В семи регионах России было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел о геноциде против мирного населения СССР.

По некоторым фактам свое слово уже сказал суд. Например, в октябре прошлого года Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Ленинградской области в 1942 году (с 1944 года — Новгородской области).

Уголовное дело о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны планируют возбудить в Беларуси. Александр Лукашенко на митинге в Хатыни заявил , что предъявит собранные материалы странам Запада, которые «поучают белорусов демократии». Он также заявил, что геноцид белорусов якобы проводился под БЧБ-флагами.