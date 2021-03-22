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Навальный рассказал о «любимых моментах дня» в колонии

22.03.2021 21:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Навальный рассказал в Instagram о «любимых моментах дня» в исправительной колонии № 2 в Покрове, где он отбывает срок по делу «Ив Роше».


Фото: Reuters

«В моей рутине есть два момента, которые я обожаю. Оба рано утром. В 6.00 нас поднимают, в 6.10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: „Славься, Отечество наше свободное“. Просто восторг», — написал он.

Вторым «любимым моментом» Навальный назвал зарядку во дворе колонии, в конце которой заключенные маршируют на месте. Он сравнил это с фильмом «Звездные войны: Империя наносит ответный удар», а марширующих во дворе с имперскими штурмовиками, у которых в руках железные ломы вместо лазерных винтовок. «Где бы они ни были, ровно в 6.05 они слушают гимн, в 6.10 делают зарядку, а в 6.30 раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разливают по металлическим кружкам сладкий чай», — рассказал оппозиционер.

Напомним, 2 февраля по решению суда Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Поводом для этого стало заявление ФСИН о том, что политик несколько раз нарушал условия испытательного срока. По расчетам адвокатов Навального, оппозиционер освободится только в августе 2023 года.

 
 
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Одним из «любимых моментов» Навальный назвал зарядку во дворе колонии, в конце которой заключенные маршируют на месте. Он сравнил это с фильмом «Звездные войны:...
 
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