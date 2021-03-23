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Байден заявил о намерении добиваться запрета оборота штурмового оружия в США

23.03.2021 20:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере (штат Колорадо). Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с краткой речью в связи со стрельбой, произошедшей в Боулдере и унесшей жизни 10 человек, пишет ТАСС.

Фото: Reuters

«Мне не нужно больше ни минуты, <…> чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате [Конгресса США] действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране», — сказал американский лидер.

Байден заявил, что американские власти пока не знают, какими именно были мотивы действий 21-летнего жителя штата Колорадо Ахмада Алиссы, который открыл стрельбу в городе Боулдер.

«Вы просите меня строить догадки <…> о том, что произошло, почему это случилось. Я не собираюсь делать этого сейчас, пока у нас не будет всей информации. У меня также нет всех фактов», — отметил он, говоря о мотивах подозреваемого.

Напомним, 23 марта десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо. Подозреваемый был ранен и взят под стражу.

 
 
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Новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере.
 
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