|
На Земле просыпаются вулканы
23.03.2021 22:53 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившийся впервые за 6 тысяч лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое и неопасное, к огненной горе двинулись сотни туристов, поскольку находится она недалеко от столицы - Рейкьявика.
А это кадры из Гватемалы. Над вулканом Пакая гремят молнии. Такая реакция вызвана контактом вулканического вещества с атмосферой. С начала февраля за огнедышащей горой ведется круглосуточное наблюдение. Сейчас высота столба пепла достигла рекордные 2 км.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившийся впервые за 6 тысяч лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)