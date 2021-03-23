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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Земле просыпаются вулканы В Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившийся впервые за 6 тысяч лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое и...

В Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившийся впервые за 6 тысяч лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое и неопасное, к огненной горе двинулись сотни туристов, поскольку находится она недалеко от столицы - Рейкьявика.А это кадры из Гватемалы. Над вулканом Пакая гремят молнии. Такая реакция вызвана контактом вулканического вещества с атмосферой. С начала февраля за огнедышащей горой ведется круглосуточное наблюдение. Сейчас высота столба пепла достигла рекордные 2 км.