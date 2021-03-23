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На Земле просыпаются вулканы

23.03.2021 22:53 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившийся впервые за 6 тысяч лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое и неопасное, к огненной горе двинулись сотни туристов, поскольку находится она недалеко от столицы - Рейкьявика.

А это кадры из Гватемалы. Над вулканом Пакая гремят молнии. Такая реакция вызвана контактом вулканического вещества с атмосферой. С начала февраля за огнедышащей горой ведется круглосуточное наблюдение. Сейчас высота столба пепла достигла рекордные 2 км. 

 
 
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В Исландии вулкан Фаградалсфьяль, пробудившийся впервые за 6 тысяч лет, стал главной достопримечательностью. Когда выяснилось, что извержение небольшое и...
 
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