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В городские каналы Венеции заплыли дельфины
24.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭти кадры сняты в Венеции. Исключительно редкое явление - в город на воде заплыли настоящие дельфины. Пара морских млекопитающих, решивших насладиться видами самого романтичного города Италии, скорее всего, принадлежат к виду Stenеlla striatata. Это делает событие еще более уникальным - обычно эти водные животные водятся на больших глубинах и плавают группами.
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Эти кадры сняты в Венеции. Исключительно редкое явление - в город на воде заплыли настоящие дельфины. Пара морских млекопитающих, решивших насладиться видами...
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