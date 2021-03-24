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Протесты левых активистов в Берлине закончились задержаниями

24.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи людей вышли накануне на акцию протеста в Берлине. Левые активисты запускали фейерверки, бросали в правоохранителей петарды. Причиной неистовства толпы стало закрытие популярного у либералов бара. Полиция на демонстрации не церемонилась. Начались задержания. 

Левый паб планируют закрыть в четверг утром. По этому случаю берлинская полиция ввела запрет на собрания в районе заведения  с вечера среды до вечера пятницы. Однако призывы к протестам  все равно появляются в социальных сетях. 

 
 
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Тысячи людей вышли накануне на акцию протеста в Берлине. Левые активисты запускали фейерверки, бросали в правоохранителей петарды. Причиной неистовства толпы...
 
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