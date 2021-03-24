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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты левых активистов в Берлине закончились задержаниями Тысячи людей вышли накануне на акцию протеста в Берлине. Левые активисты запускали фейерверки, бросали в правоохранителей петарды. Причиной неистовства толпы...

Тысячи людей вышли накануне на акцию протеста в Берлине. Левые активисты запускали фейерверки, бросали в правоохранителей петарды. Причиной неистовства толпы стало закрытие популярного у либералов бара. Полиция на демонстрации не церемонилась. Начались задержания.Левый паб планируют закрыть в четверг утром. По этому случаю берлинская полиция ввела запрет на собрания в районе заведения с вечера среды до вечера пятницы. Однако призывы к протестам все равно появляются в социальных сетях.