|
Протесты левых активистов в Берлине закончились задержаниями
24.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТысячи людей вышли накануне на акцию протеста в Берлине. Левые активисты запускали фейерверки, бросали в правоохранителей петарды. Причиной неистовства толпы стало закрытие популярного у либералов бара. Полиция на демонстрации не церемонилась. Начались задержания.
Левый паб планируют закрыть в четверг утром. По этому случаю берлинская полиция ввела запрет на собрания в районе заведения с вечера среды до вечера пятницы. Однако призывы к протестам все равно появляются в социальных сетях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи людей вышли накануне на акцию протеста в Берлине. Левые активисты запускали фейерверки, бросали в правоохранителей петарды. Причиной неистовства толпы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)