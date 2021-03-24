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Парламент Армении отменил военное положение в стране

24.03.2021 13:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент Армении в среду в ходе заседания проголосовал за отмену военного положения, введенного в стране в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Заседание законодательного органа транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

Фото: Reuters

«За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято», — заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Предложение об отмене военного положения инициировали оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения».

Оппозиционные партии неоднократно обращали внимание на то, что после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое положило конец военным действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, власти страны отказываются отменить военное положение по политическим мотивам. По словам многих представителей оппозиции, команда премьер-министра Никола Пашиняна опасалась, что после отмены военного положения оппозиционные фракции начнут процедуру импичмента в отношении главы кабмина.

После подписания трехстороннего заявления в Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна, на которого оппозиция возложила ответственность за исход военных действий в Карабахе. Новый виток кризиса начался после того, как 25 февраля отставки премьера потребовали бывший тогда начальником Генштаба ВС Оник Гаспарян и высшее командование. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и инициировал процедуру отставки Гаспаряна. В Ереване прошли массовые митинги как в поддержку оппозиции, так и в поддержку главы кабмина.

После этого по инициативе президента Армена Саркисяна политические силы начали проводить консультации, результатом которых стала договоренность о проведении досрочных парламентских выборов 20 июня. При этом проводить предвыборную кампанию в условиях военного положения было бы невозможно.

 
 
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Оппозиционные партии неоднократно обращали внимание на то, что после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое положило конец военным действиям в зоне...
 
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