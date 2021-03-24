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А блудный внук королевы - принц Гарри - наконец устроился на работу. Трудиться герцог Сассекский будет в стартапе в Кремниевой долине. Принц будет проводить публичные выступления на тему психологического благополучия, а также будет участвовать в формировании продуктовой стратегии фирмы.



Напомним, герцог и герцогиня Сассекские с маленьким сыном отказались от полномочий членов королевской семьи, чтобы обрести независимость, в том числе финансовую. В данный момент пара ждет второго ребенка, так что работа главе семьи как раз кстати.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принц Гарри устроился на работу В королевской семье Великобритании пополнение. У внучки королевы Елизаветы II Зары Тиндолл родился сын. Об этом сообщил супруг Зары, бывший капитан сборной Англии...

В королевской семье Великобритании пополнение. У внучки королевы Елизаветы II Зары Тиндолл родился сын. Об этом сообщил супруг Зары, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл. Это третий сын у пары и десятый правнук королевы Великобритании. Малыш восемнадцатый в очереди на престол.