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Принц Гарри устроился на работу

24.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В королевской семье Великобритании пополнение. У внучки королевы Елизаветы II Зары Тиндолл родился сын. Об этом сообщил супруг Зары, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл. Это третий сын у пары и десятый правнук королевы Великобритании. Малыш  восемнадцатый в очереди на престол. 
А блудный внук королевы - принц Гарри - наконец устроился на работу. Трудиться герцог Сассекский будет в стартапе в Кремниевой долине. Принц будет проводить публичные выступления на тему психологического благополучия, а также будет участвовать в формировании продуктовой стратегии фирмы. 

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские с маленьким сыном отказались от полномочий членов королевской семьи, чтобы обрести независимость, в том числе финансовую. В данный момент пара ждет второго ребенка, так что работа главе семьи как раз кстати.

 
 
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В королевской семье Великобритании пополнение. У внучки королевы Елизаветы II Зары Тиндолл родился сын. Об этом сообщил супруг Зары, бывший капитан сборной Англии...
 
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