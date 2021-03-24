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Страны Европы не спешат ослаблять ограничения

24.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Нидерланды продлили локдаун на три недели - в стране резкий рост заболеваемости. Норвегия также откладывает выход из карантина. 

Новый антирекорд в Польше: число новых случаев заражения за сутки выросло на 29 978. На фоне роста заболеваемости власти ввели национальный локдаун и не исключают дальнейшего ужесточения ограничений.

Тяжелая эпидситуация в Молдове. На кладбище в Кишиневе тревожно быстрыми темпами заполняются новые секторы, рассчитанные на несколько лет. Больницы переполнены, и только за последнюю неделю умерло 229 человек, большинство - в столице. Всего с начала пандемии в Республике Молдова умерло более 4 600 человек. 

 
 
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Нидерланды продлили локдаун на три недели - в стране резкий рост заболеваемости. Норвегия также откладывает выход из карантина.  Новый антирекорд в Польше:...
 
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